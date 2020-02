Mode : Dernières informations

Avec l’arrivée de la nouvelle année, de nombreuses innovations ont eu lieu dans l’industrie du vêtement. Les produits présentés dans la publicité de Beyoncé sont issus d’une coopération entre Adidas et Ivy Park. Ces derniers ont ​​été mis en vente à la mi-janvier. Les prix des produits de la collection (35) s’élèvent jusqu’à 199,95 €.

Par ailleurs, la Fashion Week a eu lieu à Paris. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi cet événement, mais je veux partager certains détails qui ont attiré mon attention. Les nouveaux étuis d’iPhone Louis Vuitton sont très populaires. D’autres pièces, valises et sacs de la collection Automne/Hiver sont agrémentés de détails fins. Dior a également présenté la collection homme lors de la Fashion Week de Paris, ce qui m’inspire la phrase suivante : « Gagner la course avec Kim Jones ». Contrairement à d’autres marques, les vêtements ont été présentés de manière intéressante. Dans son défilé de mode, des modèles très similaires à des noms tels que Kate Moss, Angelina Jolie, Naomi Campbell et Sharon Stone ont été utilisés, tandis que la fermeture présentait des modèles originaux, Campbell, Moss.

Je veux également partager une nouvelle concernant Jean-Paul Gaultier qui a fait une déclaration après son défilé de mode à la Fashion Week. Ce dernier a en effet annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière de 50 ans dans la mode. Enfin, je veux vous indiquer une autre nouvelle de l’agenda de la mode. Après près de 52 ans d’absence, Balenciaga a annoncé qu’elle se relancerait dans la haute couture à partir de juillet 2020. Demna Gvasalia a donc fait une belle surprise aux amateurs de mode avec cette déclaration.

Meliha Serbes