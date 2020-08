Musée Pera : Nouvelle exposition « Miniature 2.0 : La miniature dans l’art contemporain »

La nouvelle exposition très attendue du musée de Pera « Miniature 2.0 : La miniature dans l’art contemporain » est désormais ouverte aux visiteurs. Centrée sur les approches contemporaines de la peinture en miniature, l’exposition rassemble les œuvres de 14 artistes de différents pays, utilisant diverses formes, telles que la sculpture, la vidéo, le textile et l’installation. L’exposition « Miniature 2.0 », qui se concentre sur des questions telles que le colonialisme, l’orientalisme, l’inégalité économique, le genre et les politiques identitaires, est présentée jusqu’au 17 janvier 2021.

Nilima Sheikh İnşaat Alanı, 2010

La « Fondation Suna et İnan Kıraç » propose une nouvelle exposition aux amateurs d’art pendant la période de pandémie. Organisée par Azra Tüzünoğlu et Gülce Özkara, l’exposition « Miniature 2.0 : La miniature dans l’art contemporain » rassemble plus de 40 œuvres de 14 artistes de différents pays tels que la Turquie, l’Iran, le Pakistan, l’Inde, l’Arabie Saoudite et l’Azerbaïdjan. L’exposition présente des œuvres de Hamra Abbas, Rashad Alakbarov, Halil Altındere, Dana Awartani, Fereydoun Ave, CANAN, Noor Ali Chagani, Cansu Çakar, Hayv Kahraman, Imran Qureshi, Nilima Sheikh, Shahpour Pouyan, Shahzia Sikander et Saira Wasim.

La miniature sous toutes ses formes

Constatant que la miniature gagne encore aujourd’hui en potentiel théorique, Azra Tüzünoğlu et Gülce Özkara résument l’objectif de l’exposition en déclarant qu’elle « ne traite pas la miniature uniquement comme un objet historique, mais la considère comme une forme d’art unique ; et met l’accent sur son potentiel théorique ».

Les commissaires partagent les informations suivantes concernant le cadre de l’exposition : « Dans cette exposition qui rassemble des œuvres d’art qui prennent la peinture en miniature comme point de départ, nous avons voulu faire découvrir les différentes approches et les principes communs de la peinture en miniature. Elle retrace les règles propres à la peinture en miniature ainsi que ses conditions actuelles. En utilisant diverses formes telles que la sculpture, la vidéo, la photographie et l’installation, les artistes font ressortir les miniatures des livres, où elles ont résidé pendant des siècles, leur donnent de nouvelles dimensions et cherchent des moyens de les intégrer dans le monde contemporain […] Les œuvres de l’exposition plaident pour une action contre la nostalgie qui fige les miniatures dans le temps et les détachent de leur contexte culturel. À notre époque, alors que le désir de “réinventer” l’histoire s’élève, il est peut-être nécessaire de réfléchir sur le passé afin d’obtenir un meilleur futur et avenir. De tels discours locaux agissant à l’échelle mondiale indiquent combien il est urgent de penser de manière interculturelle et internationale. On peut observer des formes créatives de résistance qui se développent partout dans le monde, et nous devons actualiser notre façon de voir le monde, tout comme on a actualisé les miniatures ».

La renaissance d’une tradition qui perdure malgré des changements

La peinture miniature était un art de cour non seulement dans l’Empire ottoman, mais aussi en Perse et en Inde. Avec la récession économique du XVIIIe siècle, l’introduction de l’imprimerie et l’intérêt accru des sultans pour l’Occident et l’art occidental, la miniature a dépassé les limites de la cour et même des manuscrits, en essayant de trouver de nouveaux lieux d’expression. Les miniaturistes recherchent de nouveaux sujets et expérimentent de nouvelles formes (muraqqas [albums], peintures murales, miniatures d’une seule page). Même si la peinture miniature a survécu à ces changements au XVIIIe siècle, elle n’a pas pu survivre en Iran, au Pakistan, en Inde ou en Turquie, qui s’est construite sur les ruines de l’Empire ottoman, et a péri.

La nouvelle exposition du musée de Pera examine la « miniature contemporaine », qui s’est éloignée de sa définition classique et s’est transformée en une manière vitale et contemporaine de créer l’art et sa dynamique.

La « miniature contemporaine » comme moyen de résistance

L’exposition prend la miniature contemporaine comme moyen de résistance. Au-delà des comparaisons Est-Ouest bien connues, les œuvres qui répondent aux questions sur l’art et la société montrent au public que d’autres formes de vie et de pensée sont possibles.

En problématisant des questions telles que le colonialisme, l’orientalisme, l’inégalité économique, le genre, la politique identitaire, la lutte contre les prototypes traditionnels, la violence sociale, la migration obligatoire et la représentation, l’exposition « Miniature 2.0 » crée un terrain fertile qui nous aide à comprendre la structure changeante de la société et les schémas répétitifs ainsi qu’à remarquer les significations culturelles.

UN REGARD PLUS APPROFONDI SUR LES ARTISTES ET LEURS ŒUVRES :

Réflexions ottomanes

Passionné par la création d’œuvres qui se penchent sur le passé récent de la Turquie et qui portent une critique visuelle du processus de modernisation, Canan a produit deux installations pour l’exposition intitulées « La Belle et la Bête (le Lion et la Gazelle) » et « Adams et Eves », ainsi qu’une série de dessins intitulée « Falname (2020) ».

CANAN

Güzel ve Çirkin (Aslan ve Ceylan), 2020

Le travail de Halil Altındere intitulé « Tesla to the Moon » (2019) est centré sur les scientifiques du XVIe siècle qui regardent le XXIe siècle depuis leur observatoire sur les collines de Tophane. Se référant au tableau réalisé par Kapıdağlı Konstantin (Konstandinos Kizikinos) en 1789 dans son œuvre intitulée « Cérémonie d’accession au trône du sultan avec bourdon » (2018), Altındere rassemble des éléments du style miniature classique et des figures du présent dans son œuvre intitulée « Süleyman le Magnifique va à la prière du vendredi » (2020), qui fait référence au panorama dessiné par Zacharias Wehme au XVIe siècle.

Halil Altındere

Sultanın Drone’lu Cülus Töreni, 2018

Cansu Çakar participe à l’exposition avec « Tak Tak Tak Gırç Gırç Gırç Tak Tak Gırç Gırç ». Les compositions picturales de Çakar sont influencées par le style miniature et présentent des cartes imaginaires basées sur un sens particulier de la perspective.

Cansu Çakar Rahime, 2019

Faits troublants et questions épineuses

Shahzia Sikander, l’une des principales représentantes de la miniature contemporaine, utilise les miniatures classiques pakistano-hindoues comme point de départ pour niveler sa critique historique actuelle. Exposée pour la première fois à la Biennale de Sharjah, l’œuvre de Sikander, « Parallax » (2013), est une installation à trois canaux composée de centaines d’animations numériques différentes. L’œuvre s’ouvre sur l’importance géostratégique du détroit d’Hurmuz, par lequel transitent 40 % du pétrole du Moyen-Orient, et poursuit avec les concepts de conflit et de contrôle comme thèmes clés d’une période allant de l’ère moderne à l’ère postcoloniale.

Shahzia Sikander Parallax, 2013

L’une des figures de proue de sa génération, Imran Qureshi, a commencé à dessiner sa série intitulée « Lumières modérées » entre 2006 et 2009. Elle lui a valu une renommée internationale après avoir pris conscience de la discrimination dont sont victimes les personnes religieuses dans le monde entier au lendemain du 11 septembre. L’installation de Qureshi « Seeming Endless Path of Memory » et la vidéo intitulée « Breathing » forment une synthèse unique du langage formel des motifs contemporains, de la peinture abstraite, des motifs et techniques traditionnels, exposés avec ses dessins qui ont été commandés pour l’exposition.

Imran Qureshi

Ilımlı Aydınlanma, 2009

Saira Wasim a créé une série d’œuvres saisissantes pour l’exposition. La première œuvre, dessinée dans le style des miniatures traditionnelles iraniennes du XVIe siècle, s’interroge sur la façon dont les enfants migrants sont marginalisés à la télévision occidentale. Une autre œuvre de l’artiste, « Silent Plea » (2019), fait référence à Madonna, le célèbre tableau du XIXe siècle du peintre français William Bouguereau. Aux États-Unis, 1300 enfants sont tués par armes à feu chaque année alors que, dans le même temps, le gouvernement américain n’hésite pas à se mêler des politiques d’armement des autres pays. L’œuvre présente une perception sociale dans laquelle les armes à feu ont plus de valeur que les enfants.

Saira Wasim

Sessiz Talep, 2018



Fereydoun Ave définit « Shah Abbas and His Page Boy » (2017) comme la frontière entre le public et le privé et s’inspire de la miniature intitulée « Shah Abbas and His Page Boy », dessinée par Muhammad Qasim Musavvir au XVIIe siècle, aujourd’hui au Musée du Louvre. Cette miniature jette un regard sur la vie privée du Shah Abbas, un personnage puissant et redoutable, et Ave choisit comme matériaux les édredons utilisés dans les tentes perses traditionnelles pour se protéger des hivers rigoureux. Tout ce qui se trouve au-dessus du quilt est public, alors que ce qui se passe en dessous est un mystère.

Fereydoun Ave

İsimsiz, 2018



Des installations saisissantes

Rashad Alakbarov, qui a exposé ses œuvres à un large public au Pavillon de l’Azerbaïdjan pendant la Biennale de Venise en 2013, crée des scènes inattendues avec des objets trouvés. Il utilise la lumière et les ombres comme éléments fondamentaux de ses œuvres, que l’on peut décrire comme des peintures d’ombre. Semblant être des tas d’objets en métal ou en plastique jetés au hasard, ces compositions ne peuvent être vues qu’à l’aide d’une source de lumière.

Rashad Alakbarov

Minyatür (Prens kitap okuyor), 2013



Noor Ali Chagani rejoint l’exposition avec son travail fait de briques de terre cuite miniatures « trouvées » et portant des traces de graffitis ou de publicités murales. L’artificialité du matériau trouvé et la forme fluide d’un matériau dur et solide comme la brique sont des illusions créées par l’artiste pour le public.

Noor Ali Chagani

Asılı Kilim, 2014

Des œuvres qui ont trait à la ville, à l’architecture et à l’espace

L’installation et la vidéo de Dana Awartani sont parmi les œuvres les plus marquantes de l’exposition. L’installation et la vidéo de Dana Awartani ont été créées dans une maison vide de l’un des anciens quartiers de Jeddah, où vivaient ses grands-parents. L’artiste a commencé à recouvrir les sols de la maison de sable d’une manière qui rappelle les vieilles maisons arabes ainsi que les formes géométriques des carreaux dans l’art islamique traditionnel. Une fois ce travail difficile terminé, elle a commencé à balayer les sols en référence symbolique à la destruction de ce patrimoine culturel.

Dana Awartani Uzaklaştım ve Seni Unuttum. Bir Süre Önce Hatırladım. Seni Unutmuş Olduğumu Hatırladım. Rüya Görüyordum.

Les liens entre l’identité culturelle de la maison et la géométrie islamique sont encore plus prononcés dans les œuvres de Hamra Abbas. Les motifs géométriques que l’artiste crée en utilisant deux sortes de marbre de couleurs différentes rappellent les carreaux de sol utilisés dans les maisons ainsi que les ornementations marginales des miniatures. Le choix de matériaux comme le marbre et le sable va de pair avec le sentiment d’appartenance et le désir de renforcer les souvenirs qu’elle ne veut pas perdre.

Hamra Abbas

Her Renk, 2020



De même, dans son œuvre intitulée « Nabog » (2014), qui fait partie de sa série « How Iraqi Are You ? » (2014-16), Hayv Kahraman se rappelle la maison qu’elle a laissée derrière elle, la langue qu’elle a oubliée, l’accent qu’elle a essayé de cacher et le fait d’être « l’autre », ce qu’elle a nié. L’artiste, qui change les histoires dans « Maqamat al Hariri », créé au XIIIe siècle et qui présente des histoires principalement sur les hommes, en histoires sur les femmes, s’efforce de créer des zones de résistance pour les femmes d’aujourd’hui et de les laisser à l’avenir.

Hayv Kahraman Nabog, 2014

Les œuvres de Shahpour Pouyan, un autre artiste de l’exposition qui examine de près les espaces, utilisent la culture pour se concentrer sur des concepts fondamentaux tels que le pouvoir, la tyrannie et la souveraineté. Il s’inspire des miniatures persanes et l’artiste fait référence aux cultures sumérienne, babylonienne, persane et indienne. Dans les deux miniatures persanes de l’exposition, l’artiste enlève toutes les figures de la surface de la miniature, ce qui permet au spectateur de regarder des espaces devenus indépendants de la narration. Pour cette exposition, Pouyan a retiré toutes les figurines d’une scène de l’ouvrage intitulé « Cérémonie de réception d’Elkas Mirza au nom de Soliman », un livre de miniatures ottomanes de la collection du palais Topkapı qui raconte la vie de Soliman le Magnifique.

Shahpour Pouyan

Mihr Khwarazm’da Bir Hamam’da, 2019



Proposant une sélection d’œuvres qui attireront l’attention des amateurs d’art traditionnel et contemporain, « Miniature 2.0 : Miniature in Contemporary Art » est présentée au musée de Pera jusqu’au 17 janvier 2021.

Le musée de Pera est ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00 et le dimanche de 12h00 à 18h00.

Entrée gratuite pour tous le vendredi entre 16:00 – 18:00 et entrée gratuite pour les étudiants le mercredi !