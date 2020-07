Oğuzkan Sadeer : l’athlète turc qui a établi un nouveau record de parapente

Oğuzkan Sadeer a établi un nouveau record national de parapente en effectuant un vol de 296 kilomètres à travers l’Anatolie centrale, rapporte l’Agence Anadolu.

Le parapentiste s’est élancé le 8 juillet, à 10 h, du côté sud du Pic Asma, dans la province de Çorum du district de Bayat.

Il est resté dans les airs pendant près de huit heures et 15 minutes, reliant ainsi Çorum au lac Tuz (Tuz Gölü en turc, « lac de sel »), le second plus grand lac de Turquie, profitant des courants ascendants d’air chaud du sud-est.

Il a donc atterri dans la province de Konya, en Anatolie centrale, vers 18 h 15.

Dans une interview accordée à l’Agence Anadolu, Ali Karınlıoğu, le président du Club d’aviation sportif de Çorum dont fait partie Oğuzkan Sadeer, s’est dit « très heureux » que l’un de ses membres ait réussi à établir un nouveau record national. Une joie d’autant plus importante que « nous avons également battu le record régional », a-t-il ajouté, tandis que Oğuzkan Sadeer a effectué « le meilleur vol à travers le monde ».

Ali Karınlıoğu a expliqué que le nouveau record concernait la distance effectuée en un tel laps de temps : « Le temps de vol [en parapente] de huit heures et 15 minutes était le record du pays. Nous avons rivalisé avec ce record en effectuant une distance de 296 kilomètres ».