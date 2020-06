« Omar ve Biz » (Omar et Nous) remporte trois prix au Festival du film sud-européen

Le film dramatique « Omar ve Biz » (Omar et nous), réalisé par Matyna Er Gorbach et Mehmet Bahadır Er, a remporté trois prix lors de la dixième édition du Festival du film sud-européen (SEE) organisé en France.

Tourné en collaboration avec TRT ainsi qu’avec le soutien du ministère de la Culture et du Tourisme, le film s’est vu décerner le prix du meilleur film ainsi que celui du meilleur scénario, tandis que Cem Bender, qui interprète le personnage principal, İsmet, a reçu le prix du meilleur acteur.

Le film avait déjà reçu de nombreuses récompenses dans le cadre du 40e Fantasporto (Portugal), du 7e Festival du film de Kayseri, du 9e Festival du film de Malatya, du 7e Festival du film d’Antalya, du 6e Festival du film du Bosphore, du 6e Festival international du film de Santa Cruz, ou encore alors du 35e Festival du film de Varsovie où il avait été présenté en avant-première en 2019.

Le producteur turc Aydın Sarıoğlu a travaillé aux cotés des acteurs Cem Bender, Taj Sher Yakub, Menderes Samancılar, Hala Alsayasneh, Uygar Tamer, Ushan Çakır, N’Sele Celia Sophie, Timur Ölkebaş, Ali Emrah Doğan, Volkan Girgin, Sedef Girgin et Savaş Sezer.

Le film raconte l’histoire d’un soldat turc, İsmet, récemment retraité, qui a servi en tant que commandant des garde-côtes à la frontière turco-grecque. Ex-militaire, il se retrouve seul, loin de son fils qui vit aux États-Unis, et abandonné par sa femme qui a souhaité rejoindre son enfant. Après être devenu soudainement le voisin de deux réfugiés syriens, Omar et Mariye, il se lance dans une expérience profondément humaine durant laquelle il doit se confronter à ses propres opinions politiques et ses préjugés.

Le film sera également projeté lors du Festival international du film sur la migration, qui se tiendra en ligne du 14 au 21 juin, ainsi qu’au Festival du film de Sofia et au Festival du film des Balkans, tous les deux reportés en raison de la pandémie de la Covid-19.

Crée en 2011, le SEE est un festival international du film à Paris réunissant 15 pays de l’Europe du Sud-Est. L’objectif est de présenter le meilleur des productions cinématographiques les plus récentes du Sud-Est de l’Europe. Selon le ministère français de la Culture, le festival « est une tentative de surmonter les différences et les cicatrices du passé en proposant une nouvelle perspective européenne de l’intégration culturelle par la découverte et l’interaction entre le cinéma, les idées, la culture et les citoyens du Sud-Est européen et le public européen et mondial »

Abou el amaim Nada