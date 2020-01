Les sacs n’ont jamais laissé leur couronne, et ce à personne et à aucun moment. Le gagnant a toujours été le sac. Sa fonctionnalité et son style unique nous ont facilité la vie et nous sont devenus indispensables.

Jusqu’à présent, nous avons vu de nombreux types de sacs. Les formes, le design n’ont jamais cessé d’évoluer. Quant à sa taille, les choses ont également changé, et quand je pense à la taille, une marque me vient immédiatement en tête. Je ne sais pas ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez aux différentes tailles de sacs, mais en ce qui me concerne c’est Jacquemus, bien sûr, qui a attiré mon attention avec ses petits sacs qui sont très à la mode actuellement !

Personne ne connaît le sac méga-taille de Chanel. Pourtant, le sac avait suscité un grand intérêt lors de sa première sortie. Bien sûr, c’est impossible de le voir dans la rue, mais il était bien présent dans les pages des magazines. Plus je pensais que la taille du sac pouvait augmenter, plus j’ai réalisé que c’était le contraire qui allait se produire. Jacquemus en est l’exemple même !

Il est très, voire extrêmement, petit, mais ce sac est exceptionnel et doit être essayé ! Si vous vous posez la question : j’ai adoré. Comme toutes les petites choses, des bébés aux progénitures des animaux, les sacs Jacquemus sont craquants et doux, bien que quelque peu dysfonctionnels !

Mannequins, blogueurs, nous avons vu beaucoup de célébrités le porter : Kendall Jenner, Chiara Ferragni, Prayer Lipa etc.

Il existe de nombreuses options de couleur et de taille pour ce qui est littéralement un accessoire.

C’est surtout un sac pour rouge à lèvres. En somme, si vous souhaitez transporter votre rouge à lèvres dans un sac séparé, ces derniers sont faits pour vous.

Les prix varient néanmoins entre 230 € et 265 € pour un sac de 8,5 cm sur 5 cm…

Meliha Serbes