Pınar Toprak nominée aux Emmy Awards 2020

Pınar Toprak est la première compositrice turque à être nominée pour un Emmy. La cérémonie de remise des prix de la 72e édition des Emmy Awards sera diffusée le 20 septembre sur ABC.

Née en 1980 à Istanbul, Pınar Toprak est une compositrice turco-américaine qui, après avoir grandi en Turquie, s’est installée à Chicago à 22 ans pour ses études avant de poser ses valises à Los Angeles.

Spécialisée dans la composition de musiques pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéos, elle est notamment connue pour avoir composé la bande originale du film Captain Marvel, mais également les musiques des séries Stargirl et Krypton ainsi que la musique de Purl, un court métrage de Pixar.

Pınar Toprak est nominée aux Emmy Awards dans la catégorie « Meilleure composition de musique originale pour une série ou une série documentaire » pour son travail dans la série documentaire en six volets de James Lee Hernandez et Brian Lazarte, McMillion$, diffusée sur HBO et qui relate l’escroquerie mise en place entre 1987 et 2001, aux États-Unis, pour truquer un Monopoly géant qu’organisait la multinationale McDonald’s.

Pınar Toprak a déjà remporté deux prix de l’International Film Music Critics Association (IFMCA) avec les bandes originales de The Lightkeepers (2009) et de The Wind Gods (2013). Pınar Toprak a également reçu le Prix Shirley Walker de l’ASCAP (Société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs) de 2019 et le Prix de la meilleure musique originale pour un film documentaire de l’IFMCA de 2019 pour The Tides of Fate.

Réunissant les stars des séries les plus en vue, les Emmy Awards sont notamment connus pour l’élégance des actrices et des acteurs défilant sur le tapis rouge. Néanmoins, cette année, la cérémonie se déroulera sans spectateurs en raison de la pandémie de la Covid-19.

Parmi les nominations de cette année, on retrouve The Crown (meilleure série dramatique), Meryl Streep (meilleur second rôle féminin dans une série dramatique), La Fabuleuse Mme Maisel (meilleure série comique) et Jodie Comer (meilleure actrice dans une série dramatique).

Natasha Voase