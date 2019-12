Le plus grand observatoire de Turquie sera apte à scruter le ciel en 2021

L’Observatoire d’Anatolie orientale, situé dans la province orientale d’Erzurum et destiné à devenir le plus grand observatoire de Turquie, commencera à être actif d’ici à la fin 2021, marquant ainsi la fin de travaux qui se sont avérés être compliqués.

En effet, en raison des conditions hivernales difficiles, l’élaboration et la mise sur pied du laboratoire ne pouvaient s’effectuer uniquement pendant cinq mois par an.

« La construction de l’observatoire est presque terminée. Nous achèverons sa construction au printemps prochain », a indiqué le directeur Cahit Yeşilyaprak, ajoutant qu’il ne restait plus que de petites installations à terminer.

« Nous espérons recevoir la première lumière de l’espace à la fin de l’année 2021 grâce à des tests optiques », a-t-il également déclaré.

L’observatoire apportera d’importantes contributions au monde scientifique, a souligné Yeşilyaprak, et compte tenu de son altitude et de ses caractéristiques techniques, il est l’un des télescopes les plus accessibles et technologiquement avancés de sa catégorie.

« De plus, il n’y a pas un seul télescope avec un miroir de cette échelle dans la région, ce qui comble également une énorme lacune en matière d’observation. Tous les autres grands observatoires sont à 8-12 heures de route. C’est pourquoi l’observatoire d’Anatolie orientale ouvrira une nouvelle ère d’observation en Turquie », a-t-il ajouté.

L’observatoire est situé à une altitude de 3 170 mètres dans les collines de Karakaya sur Konaklı village d’Erzurum. La construction de l’installation a commencé en 2012 avec le soutien de la présidence turque et du Centre de recherche et d’application en astrophysique de l’Université Atatürk d’Erzurum. Une fois achevé, il sera le deuxième plus grand centre d’observation spatiale en Europe et le premier à effectuer des observations infrarouges en Turquie.

Victor Mottin