Nous avons salué et accueilli l’automne. À quel autre moment pouvons-nous faire l’expérience de la paix et de la maturité de cette saison ? Un autre anneau a été ajouté aux troncs d’arbres et ils ont même mûri. Même si le vent commence à souffler, vous devez vous arrêter et réfléchir, est-ce que tout va bien ? Quelle est cette ruée ? Le bruit de la pluie, l’odeur de la terre, les arbres décorés avec la coopération de l’orange et du brun. Bref, il y a des choses très particulières en automne, mais dans le reste de cet article je veux parler de mode appliquée.

Personne ne peut nier qu’il existe un style de vêtements pour l’automne : trenchs, coupe-vent, imperméables et bottes de pluie, châles, vestes légères, et plus encore. Vous ne les utilisez peut-être pas ou vous pouvez les trouver inutiles, mais chaque produit a ses meilleures marques. Par exemple, certaines marques ne produisent que des bottes de pluie et ont beaucoup de succès.

Vous pouvez également vous adapter à la mode avec du maquillage. Les couleurs utilisées commencent également à passer des tons froids aux couleurs plus chaudes et plus foncées en été.

Si vous préférez les parfums que vous utilisez en fonction des saisons, je vous recommande de jeter un œil aux parfums pour la saison automne/hiver 2020-2021. Giorgio Armani lance son parfum MY WAY. J’ai eu la chance de l’essayer et je dois dire que ce parfum est sublime. Je vous le recommande d’autant plus que, pour ce parfum, Giorgio Armani a utilisé une bouteille recyclable fabriquée à partir de matériaux recyclés.

Je voudrais attirer votre attention sur l’importance de soutenir de telles initiatives. Nous devons nous assurer que nous utilisons moins de plastique, moins de déchets ménagers et favoriser des produits plus durables. Il en va de même pour les vêtements. Les statistiques montrent que la durée de vie des vêtements diminue, de sorte que les vêtements non utilisés doivent être jetés dans les bacs de recyclage des vêtements.

Meliha Serbes