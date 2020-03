Projection de « La planète sauvage » au lycée Sainte-Pulchérie

Le 6 mars, à 20h30, le lycée Sainte-Pulchérie d’Istanbul vous propose, en collaboration avec l’Institut français de Turquie, d’assister à la projection du dessin animé « La planète sauvage » réalisé par René Laloux en 1973.

Sortie en 1973, prix spécial du jury, la même année, au Festival de Cannes, « La planète sauvage » de René Laloux d’après les dessins de Roland Topor, est une merveille du cinéma d’animation.

Tiré du « Oms en série », roman de science-fiction du Français Stefan Wul, il nous transporte sur la planète Ygam où vivent les Draags, créatures humanoïdes, omniscientes et méditatives, de douze mètres de haut. Les hommes n’y sont plus que les « Oms », créatures minuscules, familières et inoffensives.

Où ? Sahne Pulchérie – Çukurluçeşme Sok. No:7 Parmakkapı Beyoğlu, 34433 Taksim, Istanbul

Quand ? Le 6 mars à 20 h 30

Entrée libre – sous-titré en turc.