« Regards urbains » par Daniel Latif

Journaliste de formation et photographe, imprégné des diverses influences multiculturelles qui l’ont entourées, il aime capturer l’émotion spontanée qui ressort des personnes qu’il rencontre au hasard dans les rues. Tel un enfant qui saisit l’instant présent, il réussit à nous offrir des clichés tant uniques que rafraîchissants. En déambulant dans les rues de Paris, il réussit à capter des moments de vie quotidienne, ces « regards urbains » comme il les appelle.

Cette générosité transparaît dans ses photos où se dévoilent devant nous des personnages authentiques remplis d’émotions et de franchise, dans une nudité absolue.

La qualité de ses photographies est valorisée par son savoir : celui d’immortaliser l’instant présent. Chaque prise marque à jamais une attitude et une émotion figée.

Dans cet exercice, capturer l’instant demande une certaine adresse, du courage et une grande capacité d’improvisation. Courage, car le sujet visé peut ne pas être avenant et ne pas vouloir se dévoiler… Posséder une certaine adresse d’approche, un talent à saisir l’opportunité de transformer ces rencontres en un moment éternel… Plus simplement, « mettre en boîte » comme on dit dans ce métier de photographe.

En ce sens, Daniel Latif nous montre tout son talent en sachant transformer la complexité en simplicité. Complexe dans son approche et simple dans sa réalisation.

L’exposition « Regards urbains » de Daniel Latif se tiendra jusqu’au 26 février 2022 à la mairie du 17e arrondissement de Paris.

Eloïse, Ebru FESLİ