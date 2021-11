Reprise du séminaire de l’EHSESS « Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images » ce 18 novembre

Le séminaire pluridisciplinaire « Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images » de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), située à Paris, explore de nombreux aspects de l’histoire culturelle des mondes musulmans. Il reprendra le 18 novembre prochain.

Cette année, le thème retenu est l’idée de nature entre Occident, Byzance et Islam. Les différents intervenants s’interrogeront donc sur la place de la nature et des arts, principalement dans le monde turco-ottoman.

Le séminaire se tiendra dans la salle A602, au 6e étage du nouveau bâtiment de l’EHESS sur le Campus Condorcet, les jeudis de 15 h à 17 h (sauf cas exceptionnels, voir programme ci-dessous).

Jeudi 18 novembre 2021, 15h00-17h00, salle A602. Guillaume de VAULX (IFPO, Beyrouth), L’épître sur les animaux des Frères en Pureté (Ikhwān al-ṣafā). L’animal, pierre de touche de l’anthropologie, l’homme, principe de la zoologie et la dispute entre les deux sur le religieux.



Jeudi 2 décembre 2021, 15h00-17h00, salle A602. Juliette DUMASY (Orléans, Cesfima), Nature et paysages dans la cartographie occidentale (Moyen Âge et Renaissance) & Jean-Charles DUCÈNE (EPHE, IVe section, PROCLAC), La nature et les animaux d’après la littérature géographique arabe.



Jeudi 16 décembre 2021, 15h00-17h00 (séance en salle de réunion du musée des Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, Paris). Judith HENON-RAYNAUD (conservateur du patrimoine, Musée du Louvre), Reconstruire la collection d’art islamique de Louis Cartier : de la recherche à l’exposition.



Jeudi 6 janvier 2022, 15h00-17h00, salle A602. Stavros LAZARIS (CNRS, 8167), Animaux à Byzance. Trois études de cas : Animaux exploités, animaux apprivoisés, animaux étudiés.



Jeudi 13 janvier 2022, 14h00-17h00, salle A602. Séance organisée en viso-conférence entre l’IISMM/EHESS (Paris) et le séminaire de Fabrizio SPEZIALE du CEIAS/EHESS (Marseille). Michele BERNARDINI (Naples, université L’Orientale), Le livre de Kesikbash (ou le Jomjomenâme) en Asie centrale et au Caucase et ses liens avec la tradition bouddhiste.

Jeudi 20 janvier 2022, 15h00-17h00, salle A602. Gwenaëlle FELLINGER (conservateur, Musée du Louvre), Le paon et le lion de Monzon.

Jeudi 27 janvier 2022, 15h00-17h00, salle A602. Michele BERNARDINI (Naples, université L’Orientale), Turcs et Mongols en Asie centrale.

Jeudi 3 février 2022, 15h00-17h00, salle A602. Michele BERNARDINI (Naples, université L’Orientale), Nomadités timourides : le rapport des Timourides à l’espace naturel.

Jeudi 6 janvier 2022, 10h00-12h00 (séance exceptionnelle à Orléans, Centre Augustin Thierry, 3 B avenue de la Recherche Scientifique à Orléans/La Source, arrêt tram L’Indien), salle Baratier au 1er étage). Michele BERNARDINI (Naples, université L’Orientale), Textes arabes dans les coupes magiques timourides et safavides.

Jeudi 3 mars 2022, 15h00-17h00, salle A515 (séance en viso-conférence avec le Centre Augustin Thierry). Giuseppe LABISI (université de Constance), Palais et jardins de tradition iranienne entre Sassanides et Islam ».



Jeudi 17 mars 2022, 15h00-17h00, salle A515. Sandrine RUHLMANN (CNRS, ÉCO-ANTHROPOLOGIE (UMR 7206) – MNHN), La conception de la nature chez les Mongols.

Jeudi 7 avril 2022, 15h00-17h00, salle A515. Jean-Luc MAESO, Retour sur l’exposition « Nature, jardin, fantaisies » présentée au centre d’art Arkas d’Izmir (séance à confirmer).

Jeudi 21 avril 2022, 15h00-17h00, salle 515. Frédéric HITZEL (CNRS, CETOBAC), D’Ankara au Cap : retour sur le parcours de l’acclimatation de la chèvre angora (tiftis).