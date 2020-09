Retrouvailles artistiques à Istanbul avec « Meeting Again on the Stage »

Éloignés par la pandémie de la Covid-19, le public et les acteurs se retrouveront à nouveau pour un événement organisé par UNIQ Istanbul et An Production et intitulé « Meeting Again on the Stage » (on se retrouve sur la scène) à Istanbul. Au cours de cet événement, 16 pièces seront jouées entre le 7 et le 30 septembre sur la scène en plein air UNIQ Istanbul.

Si le monde numérique nous a permis de nous adapter à la crise sanitaire et de profiter de pièces de théâtre en ligne partout dans le monde, internet ne peut pas remplacer l’ambiance qui règne dans un véritable théâtre. La circulation du virus en Turquie étant maîtrisée, il est temps de reprendre autant que possible une vie « normale ».

Ainsi, du 7 au 30 septembre, les férus de théâtre à Istanbul seront ravis de participer à « Meeting Again on the Stage », un événement dont l’idée est de rebâtir le lien social et artistique, mais aussi de démontrer notre solidarité avec ceux qui œuvrent dans le monde du théâtre.

Comme le souligne Feza Soysal, responsable de la production de « Meeting Again on the Stage », « la pandémie nous a rappelé notre besoin d’art. Beaucoup d’entre nous ont survécu aux jours de confinement grâce aux événements artistiques qui ont été diffusés sur les plateformes numériques… Il est maintenant temps de nous retrouver. Après de nombreux jours où nous sommes restés à la maison, nous entrons dans une nouvelle vie où nous pouvons nous retrouver, mais avec prudence et distance. Tout en remodelant notre vie sociale, nous voulons pouvoir revoir des pièces de théâtre sur scène. En nous appuyant sur le pouvoir unificateur de l’art, nous pouvons nous dire bonjour à nouveau ».

Toutes les représentations commenceront à 20 h 30.

Pour de plus amples informations sur le programme rendez-vous sur www.sahnedeyeniden.com

Natasha Voase