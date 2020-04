Stage à distance, la solution pour les étudiants à l’heure du confinement ?

Stage reporté ou supprimé à cause des dangers du COVID-19, les étudiants se trouvent face à de nombreuses difficultés et leur scolarité se trouve alors en péril. Cependant, les sites d’offres de stages voient doucement éclore des propositions de stage à distance qui n’étaient alors jusque-là pas répandues.

Depuis le 17 mars, le confinement a été annoncé en France obligeant les Français à limiter leurs déplacements au maximum pour éviter la propagation du virus. Les entreprises se sont vues dans l’obligation d’adapter leurs conditions de travail. Elles ont été nombreuses à avoir été contraintes d’adopter des mesures inédites comme le télétravail, voire extrêmes comme le chômage partiel et le licenciement de leurs salariés.

Au cœur de toute cette inquiétude et de ce brouillard dont nul ne sait ce qu’il adviendra, se trouvent les étudiants en études supérieures. Ces étudiants, qui se sentent délaissés de par le manque d’information de la part de l’État et stressés de ne pas savoir ce qui remplacera les traditionnels concours qui devaient avoir lieu en avril/mai, se voient aussi annuler leurs stages prévus depuis plusieurs mois et souvent nécessaires à la validation de leur année.

Iryna, 19 ans, en deuxième année de Langues Etrangères Appliquées, explique à quel point la situation est délicate : « Je n’ai pas encore réussi à trouver un stage en cette période de confinement. J’avais commencé mes recherches avant le confinement, elles étaient déjà assez compliquées, car les entreprises recrutent davantage les étudiants en master. À cette difficulté s’est ajoutée celle du confinement et des problèmes économiques qui y sont liés pour les entreprises. J’ai donc l’impression qu’il est plus difficile de trouver un stage actuellement. Ce stage est nécessaire pour valider ma licence. Je me sens perdue face à cette situation, car si je choisis de reporter mon stage, mon admission en master ne sera pas possible. Il m’est donc obligatoire d’en trouver un, d’où la pression actuelle qui repose sur moi, comme sur beaucoup d’autres étudiants ».

Le directeur de publication d’Aujourd’hui la Turquie, Monsieur Latif, semble avoir trouvé la solution ! Confiné, travaillant depuis son appartement à Istanbul, il recrute ses stagiaires en France sur CV et lettre de motivation par mail puis leur propose un entretien via WhatsApp. Innovant, le stage à distance que Monsieur Latif met en place permet à ses stagiaires d’acquérir vite une autonomie leur permettant de découvrir pleinement le métier qu’ils convoitent. Mais ces stagiaires en apprennent en réalité bien plus que ce qu’il n’y paraît. Ils doivent développer leurs compétences informatiques, qui sont parfois lacunaires du fait d’un manque certain d’entraînement, mais également leurs capacités d’organisation et de discipline, ils deviennent responsables de leur temps et doivent savoir le gérer. Les entreprises y sont également gagnantes, le stagiaire apportant une force de travail supplémentaire, une incontestable valeur ajoutée.

Anaëlle, 22 ans, en école de commerce, est stagiaire pour Aujourd’hui la Turquie. Elle assure que « Pour avoir expérimenté les deux facettes d’un stage en présentiel et d’un stage à distance, je pense que oui le stage à distance permet d’acquérir de nombreuses compétences. Tout d’abord, il permet de se découvrir soi-même. De comprendre comment être le plus productif alors que le lieu de travail est similaire au lieu de vie. De savoir également s’arrêter de travailler, mais aussi savoir se concentrer sur son travail lorsqu’il y a des distractions. Finalement, il permet aussi de découvrir une toute nouvelle façon de communiquer au sein d’une entreprise. Finalement, la situation que nous traversons permet de remodeler le monde de l’entreprise et d’en apprendre davantage en tant que stagiaire ».

Malgré le confinement, les étudiants peuvent donc profiter d’un stage enrichissant, tandis que les entreprises qui optent pour les stages à distance peuvent profiter de stagiaires motivés !

Le stage à distance, qui apparaît ici comme une alternative sûre et efficace, est en réalité le Graal que recherche tout étudiant, car il n’est que très peu démocratisé. Les entreprises voient souvent le temps de formation d’un stagiaire comme un désagrément, leur prenant du temps et de l’énergie. En réalité, le stagiaire devient vite opérationnel et fourmille d’idées nouvelles ! Penser l’après-confinement pourrait aussi passer par le domaine de l’éducation, le stage à distance pouvant révolutionner le traditionnel casse-tête de l’étudiant. Tout s’effectuant par internet, les entreprises sont gagnantes : facilité d’organisation, rapidité de communication, interactivité, souplesse et rapidité ! Plus besoin d’horaires précis, plus de rendez-vous physiques, le travail devient accessible à tout moment.

Charlotte Guilloche