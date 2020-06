Sans en faire la publicité, je consacre l’article de ce mois-ci à un jeu en ligne auquel je joue depuis plus de dix ans. À cause de l’école et d’autres facteurs, j’avais laissé de côté celui-ci, mais, avec le confinement, j’ai recommencé à y jouer.

Nous avons commencé à jouer à « Stardoll » avec ma sœur en 2010 alors que j’avais entre 12 et 13 ans. S’il s’agit d’habiller des mannequins ou de décorer une maison, pour moi cela signifie davantage puisque c’est par ce biais que j’ai découvert toutes les marques de luxe.

Versace

collection automne 2019

Chanel, Versace, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Valentino, Fendi, Alexander Wang, Off-White, Subcouture, Alexander Mcqueen, Runway, Balenciaga, Balmain, DKNY, Anna Sui, Roberto Cavalli, Tom Ford, Prada, Jean Paul Gaultier, Philosophie, Chloé, DVF, Lanvin, Moschino… J’ai gardé mes favoris pour la fin : Gucci, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Givenchy. Je ne veux pas allonger la liste davantage, mais sachez que cette liste n’est pas exhaustive.

Le jeu a été lancé en 2006 et il fonctionne de la manière suivante : à titre d’exemple, Balmain publie une collection. Ainsi, une copie exacte de celle-ci est disponible pour une durée limitée dans les magasins du jeu, en général pendant une semaine. Le fait que les sélections les plus spéciales des marques sur le podium se trouvent dans le jeu pour peu de temps permet de suivre les tendances de la mode involontairement. Même les marques les plus en vues lors des évènements tels que les Grammy Awards, les Oscars, les Emmy Awards et le Met Gala atterrissent dans les boutiques du jeu. Grâce à cela, on peut suivre qui porte quoi sur les tapis rouges.

Versace

collection pre-fall 2020

J’y ai appris quel créateur fait quoi et comment. En fait, j’ai réalisé qu’il n’y a pas de règles écrites, mais des principes immuables. Chaque créateur a son type de tissu qui lui est propre et qui se reflète dans les produits de sa marque. C’est ce qui le distingue des autres couturiers. Je dirais même qu’il y a des mots-clés qui les définissent : moderne, classique, gothique, romantique, uni, à motifs, dur, lignes nettes, lignes masculines/féminines, cuir, punk, métal, dentelle, royale… En réalité, aucun ne se ressemble. Finalement, il ne reste que des créations artistiques inoubliables. Quand je vois une veste ou un sac dans le jeu, je sais à quelle marque ils appartiennent : chaussures Balenciaga, robe Valentino, veste Chanel… Parce qu’ils ont leur propre âme et leurs formes propres.

Zuhair Murad

collection printemps 2020

Je n’entretiens pas d’obsession pour les grandes marques et je ne les exalte pas. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont contre ces dernières, mais je ne pense pas comme eux. D’après moi, ce qui est beau est particulier et devrait être apprécié à sa juste valeur.

Je vous montre le look et l’apparence des vêtements avec visuels du jeu.

… Et j’avoue aimer ça, car ce jeu me donne l’impression d’avoir vraiment acheté ces pièces.

Meliha Serbes