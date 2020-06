TÜİK dévoile ses chiffres sur la santé des Turcs

Une enquête sur les maladies et la santé des Turcs réalisée en 2019 a été publiée par l’Institut turc de la statistique (TÜİK) ce jeudi 4 juin.

Selon le rapport de TÜİK, près d’une personne sur cinq en Turquie serait considérée comme obèse. L’enquête montre que 21,1 % des Turcs âgés de 15 ans et plus avaient un indice de masse corporelle (IMC) de 30 ou plus. Ce taux s’élevait à 19,6 % en 2016.

L’IMC s’évalue à partir du résultat de votre poids corporel en kilogrammes divisé par votre taille en mètres au carré.

La valeur de l’IMC permet de déterminer votre corpulence : dénutrition, maigreur, normalité, surpoids ou obésité. Au sens médical bien évidemment, si votre IMC est inférieur à 18,5, vous êtes considéré comme étant maigre, tandis que s’il est supérieur à 25, vous êtes considéré en surpoids, comme l’indique le tableau ci-dessous.

Selon TÜİK, le taux d’obésité chez les femmes de 15 ans et plus est de 24,8 % environ ; il est de 17,3 % chez les hommes. Le taux de préobésité chez les femmes, lui, est de 30, 4 % ; chez les hommes, il est de 39,7 %.

Une autre étude sur les types de maladies les plus courants chez les enfants âgés de 6 ans ou moins, réalisée au cours du deuxième semestre de 2019, montre que les infections ORL se classent au premier rang des pathologies (35,9 %). Elles sont suivies des gastroentérites (28,7 %) et des infections pulmonaires (9,5 %). Chez les patients de plus de 15 ans, 29,7 % des maladies les plus fréquentes sont des problèmes de rachis, suivies de l’hypertension (16,4 %), des allergies (12,3 %) et de l’arthrose (11,2 %).

Selon le rapport, environ 28 % des Turcs de plus de 15 ans fument quotidiennement ou épisodiquement. Ce taux est de 41,3 % pour les hommes et 14,9 % pour les femmes. La proportion de personnes qui ne fument pas a diminué au cours des trois dernières années, elle est passée de 69,4 % en 2016 à 68,7 % en 2019. La tranche d’âge qui consomme le plus de tabac est de 35 à 44 ans, avec 42,8 % de fumeurs.

Le taux de patients admis pour un traitement hospitalier l’année dernière était de 10,8 %. Ce taux s’élevait à 11,3 % en 2016.

En 2016, la proportion de personnes dont la tension artérielle était mesurée à 15 ans ou plus était de 48,6 % elle est passée à 50,8 % en 2019. Parmi les services de prévention dont les individus ont bénéficié l’année dernière, les tests de glycémie ou de cholestérol étaient en hausse par rapport à 2016.

Fondé en 1926, l’Institut turc de la statistique est chargé de la production et de l’analyse des statistiques officielles en Turquie, « neutres et conformes aux standards internationaux ». Ceci doit permettre de répondre aux demandes d’informations politiques nationales afin de tracer un portrait général du pays.

Abou el Amaim Nada