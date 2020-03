Un vent frais souffle sur le 27e Festival de Jazz d’Istanbul

Le programme du 27e Festival de Jazz d’Istanbul a été annoncé lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le mardi 3 mars à Orni. Le directeur général de İKSV Taner Görgün, le sponsor Garanti BBVA et superviseur de l’événement Ersin Babağlu ainsi que le directeur du festival Harun İzer étaient présents.

Le Festival de Jazz d’Istanbul qui se tiendra entre le 27 juin et le 14 juillet 2020 accueillera de nouveau les grands noms et les nouvelles découvertes du monde du jazz. Organisée par la Fondation d’Istanbul pour la Culture et les Arts (İKSV) et parrainée par Garanti BBVA depuis maintenant 23 ans, cette édition comptera plus de 250 artistes qui se produiront dans 25 lieux différents d’Istanbul.

Une édition qui se démarque

Parmi les surprises de cette 27e édition du festival : Gregory Porter, « dont la voix profonde et puissante réchauffe l’air avec sa musique », et Foals, « le groupe qui a intégré la nouvelle vague et le rock progressif des années 2000 aux genres alternatifs », expliquent les organisateurs.

Un des moments forts du festival sera le « Jazz Boat » qui revient après une pause de neuf ans et qui naviguera à nouveau sur le Bosphore pour « offrir aux mélomanes une journée de jazz rafraîchissante » avec ses tournées en matinée et en soirée au milieu de l’été.

Par ailleurs, « Jazz in the Parks », l’événement gratuit en plein air annuel, ira au-delà de ses lieux traditionnels. Et pour cause, le jazz investira le parc Fenerbahçe, le parc Beylikdüzü Yaşam Vadisi, le parc Halıcıoğlu et surtout le parc Bebek, l’un des parcs les plus visités au cœur d’Istanbul, juste à côté du Bosphore.

Enfin, une journée entière consacrée aux enfants sera proposée avec « A Childlike Day ». Consacrée aux enfants de 0 à 9 ans et à leurs familles, cette journée proposera des « ateliers de musique et d’arts visuels, un spectacle musical sur la scène principale, des concerts de jazz dans le jardin, un spectacle de cirque et des aires de jeux interactives », le tout dans l’atmosphère agréable de Feriye qui surplombe le Bosphore.

Au cœur du rayonnement international

Le rayonnement international est au centre de cette 27° édition. Un groupe de délégués internationaux, composé de représentants de premier plan de l’industrie musicale internationale et de journalistes, explorera la musique pendant les quatre premiers jours du festival. Parallèlement, des réunions se tiendront en réunissant des professionnels locaux et étrangers de la musique pour établir des relations qui encourageront les artistes à se faire connaître sur la scène internationale.

Elif Güvenen, directeur de la gestion de la marque et de la communication marketing de Garanti BBVA, a ainsi déclaré: « Des expositions, des festivals plus précieux les uns que les autres sont organisés dans notre pays dans le domaine de la culture et des arts (…) et les festivals de jazz sont parmi les événements les plus importants qui contribuent à l’inclusion d’Istanbul parmi les villes de culture. »

Une édition qui s’annonce donc haute en couleur.

Les billets pour le festival seront mis en vente le samedi 14 mars.